Fındıkta alan bazlı gelir desteği üreticileri sevindirdi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen dönemde ödenmeye başlanan fındıkta, alan bazlı gelir desteğinin üreticilere can suyu olduğunu belirtti.Karan, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlanan alan bazlı gelir desteği ödemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Karan, şunları kaydetti:"Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını ile ulusal mücadele edilirken fındık üreticisi bir kez daha unutulmadı ve ekonomik olarak can suyu verildi. Giresun'da il genelinde 77 bin civarında fındık üreticisine yaklaşık 164 milyon lira ödeme yapılacak. Bu da vatandaşlarımıza, ilimize önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."Karan, ayrıca çiftçilerden yeni tip koronavirüs mücadelesiyle ilgili alınan tedbirlere uymalarını ve zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA