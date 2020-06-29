Fındıkta Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalışmalarına başlandı - DÜZCE

Batı Karadeniz'in önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı özel olarak getirilen makineyle ilaçlama çalışmalarına başlandı.

29.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:27
Batı Karadeniz'in önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı özel olarak getirilen makineyle ilaçlama çalışmalarına başlandı.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık için önemli tehdit olan Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele çalışmalarının başladığını söyledi.
Başaran, "Bilindiği üzere son yıllarda Akçakoca'da da Amerikan beyaz kelebeği, ürüne yoğun olarak zarar vermeye başladı. Amerikan beyaz kelebeği için Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün bir çalışması oldu. Köy ortak alanları ve yol güzergahlarının ilaçlanması hedeflendi. Bizler de tüm Düzce'de ziraat odaları olarak alınabilecek malzemelere katkı vermeye çalıştık. Çok da önemli bu çalışma, çünkü önü kesilemezse üretimde sıkıntılar olacak." diye konuştu.
Başaran, üreticinin, Amerikan beyaz kelebeğine karşı bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, "Çok büyük bir üretim alanı olan Batı Karadeniz'de ilaçlama yapmak çok önemli. Uygulamayla inşallah çiftçilerimize iyi örnek oluruz. Bizim yaptığımız ilaçlamanın devamını, üreticimizin getirmesini bekliyoruz. Akçakoca'da ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz üreticimize." ifadelerini kullandı.
İlaçlama çalışmalarına, Düzce ile Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Fındıkta Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalışmalarına başlandı - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haber
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