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Fındıkta korkulan oldu

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan zirai donun bazı bölgelerde fındığa zarar verdiğini açıkladı.

24.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:46
Fındıkta korkulan oldu
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan zirai donun bazı bölgelerde fındığa zarar verdiğini açıkladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan'dan koronavirüs salgını ile ulusal mücadele verildiği şu günlerde fındık üreticilerine üzücü haber geldi. Karan, geçtiğimiz hafta iç kesimlerle etkili olan kar yağışı ve sonrasında meydana gelen zirai donun 2020 ürününe bazı bölgelerde zarar verdiğini açıkladı.

Karan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 16 ve 17 Mart gecesi yağan ve sonrasında meteoroloji tarafından duyurulan zirai don uyarsının etkili olduğunu hatırlatarak, Giresun'un 300 rakım üzerinde fındık tarımı yapılan arazilerde lokal olarak zirai don yaşandığını kaydetti.

Karan, kar yağışından itibaren gece-gündüz oda bünyesinde görevli tarım danışmanları ile süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "hiç istememize ve arzu etmemize rağmen zirai don fındıkta hasar denen olmuştur" dedi.

Özellikle 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece yarısından sonra 500 rakımın üzerinde hava sıcaklığının -6 dereceye kadar düştüğünün görüldüğünü ifade eden Karan, "zirai dona en fazla maruz kalan bahçelerde yaptığımız son incelmelere göre, 2020 yılı fındık ürününün bazı bölgelerde lokal olarak zirai dondan etkilendiğini bugün net olarak söyleyebiliriz. Bunu söylerken oturduğumuz yerden değil, bizzat bahçelerde yaptığımız tespitlere göre söylüyoruz. Kar yağdıktan sonra değil, zirai donun etkileri üründe görülmeye başladıktan sonra söylüyoruz. Bizim tahminlerimize göre zirai dondan dolayı lokal olarak yüzde 30 civarında bir ürün kaybı söz konusu. Önümüzdeki günlerde TARSİM tarafından yapılacak olan hasar tespit çalışmalarının ardından hasarın gerçek boyutu ortaya çıkacaktır" diye konuştu. - GİRESUN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Giresun, Ekonomi

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