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fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu (1)

FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

24.08.2019 09:19 fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu (1)
FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan minibüs
-Bekleyen tramvay
-Detaymar



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Kaynak: DHA

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