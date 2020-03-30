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Finike Belediyesi yardım kampanyası başlattı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor durumda olan vatandaşlara yardım için kampanya başlattıklarını bildirdi.

30.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:31
Finike Belediyesi yardım kampanyası başlattı
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor durumda olan vatandaşlara yardım için kampanya başlattıklarını bildirdi.
Geyikçi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yalnız Değilsin" masası aracılığıyla koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Yardım çalışmalarını bir adım öteye taşımak için kampanya başlattıklarını kaydeden Geyikçi, "Koronavirüsü nedeniyle çalışamayan ve bu nedenle gelir elde edemeyen, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek olmak istiyoruz." dedi.
Geyikçi, "Hayırsever vatandaşlarımız da zor durumda olan ilçe sakinlerine belediyemiz aracılığıyla gıda maddesi yardımında bulunabilir. Yada Finike Belediyesi'ne ait hesaba maddi destekte bulunabilirler. Hayırseverlerce bağışlanan gıda maddeleri Kültür Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Banka hesabımıza bağışlanan paralarla da gıda maddesi satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Geyikçi, başlattıkları kampanyaya destek olunmasını istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Finike Belediyesi, Koronavirüs, Finike, Güncel
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