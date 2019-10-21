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Finike'de Akdeniz Bulvarı'na durak monte edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Hasyurt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların durak talebini anında yerine getirdi.

21.10.2019 13:01Finike'de Akdeniz Bulvarı'na durak monte edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Hasyurt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların durak talebini anında yerine getirdi.

Hasyurt sakinleri, Finike Bulvarı üzerinde Kumluca'ya giden yönde durakları olmadığı için yazın sıcakta, kışın ise yağmurda sorun yaşadıklarını belirterek durak talebini Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan ile paylaştı. Muhtar Kaplan da bu talebi Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi'ne iletti. Vatandaşların can güvenliği açısından talebe hızla olumlu yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, Finike Akdeniz Bulvarı D400 Karayolu üzeri Kumluca

istikametine durak monte etti. Mahalle halkı, talebe hemen yanıt verip yerine getiren Büyükşehir Belediye'sine teşekkür etti. - ANTALYA

Akdeniz, Hasyurt, Finike, Güncel

Kaynak: İHA

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