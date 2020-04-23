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Finike'de çocuklara doğum günü sürprizi

Finike'de çocuklara doğum günü sürpriziFinike Kaymakamlığı koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

23.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:51
Finike'de çocuklara doğum günü sürprizi
Finike Kaymakamlığı koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı. Finike Belediyesi işbirliğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklar, şehit çocukları, öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere toplam 26 çocuğun evine ziyaret gerçekleştirildi. Programa; Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile eşi Kadriye Geyikçi, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cüneyt Yılmaz, Emin Akın İlkokul Müdürü Ümit Kocakaya, Atatürk İlkokulu Müdürü Fahrettin Demirdal katıldı. Programın ilk durağında Atatürk İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Mesut Özcan ziyaret edildi. Maske takılarak, sosyal mesafe de dikkate alınarak gerçekleştirilen programda, 23 Nisan günü sabah 09.00 sıralarında doğan Mesut için götürülen doğum günü pastası kesildi ve alkışlarla doğum günü kutlandı. Programın ikinci durağında ise Emin Akıl İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Özkardeşler ziyaret edildi. 'Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun' yazılı doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek dilek tutan Ayşe, sürpriz doğum günü için protokol üyelerine teşekkür etti. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ziyaretlerde çocuklara kitap hediye etti. Çocuklar ve aileler sürpriz ziyaretten mutluluk duyduklarını belirterek protokol üyelerine teşekkür etti. Finike’de çocuklara doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Finike, Güncel , Haber
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