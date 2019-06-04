Finike'de makilik alan alev alev böyle yandı

Finike
'de makilik alan alev alev böyle yandıRüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, hava ve karadan söndürülmeye çalışılıyor
ANTALYA - Antalya
'nın Finike ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi, Finike- Elmalı
karayolunun 12. kilometresindeki dağlık alanda saat 19.00 sıralarında çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemezken, Kumluca
, Finike ve Büyükşehir Belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle dağlık alanda bir anda yayılırken, alevlere havadan 2 helikopter de müdahalede bulunuyor. Yerleşim bölgelerini şu anlık tehdit etmeyen yangında can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, bayram yolculuğu için bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da çalışmaları merakla izliyor.
Kaynak: İHA
Antalya
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