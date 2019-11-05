Finike'de ölü balıklar sahile vurdu

ANTALYA'nın Finike ilçesinde 50'ye yakın ölü balık sahile vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

Finike Orman İşletme Müdürlüğü önündeki sahile vuran ölü balıklar sabah sporu yapan vatandaşlar ve olta balıkçıları tarafından fark edildi. İhbar üzerine sahile gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıklardan numune alınarak analize gönderildi. Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Ahmet Kılınç, "Sabah kurumumuza gelen ihbar üzerine sahile geldik. Balık ölümleri olduğu anlaşıldı. Numune alınarak laboratuvarda analiz yapılması için işlemlere başlanıldı" dedi.Kaçak avlanmaya karşı yapılan denetimler sırasında yakalanmaktan korkan balıkçıların küçük olması sebebiyle balıkları denize dökmüş olabileceği ve ölü balıkların da kıyıya vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.