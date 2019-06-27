27.06.2019 13:12
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FİNİKE'DE ONUR AKIN KONSERİ
Kaynak: DHA
Güncel
Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi
Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına Aralık'ta geçilecek
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu
Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var
Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı
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14:26
Down sendromlu Aytaç'a sürpriz doğum günü
14:25
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14:25
Yaz tatillerinde okullar için boya üretiyorlar
14:25
Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı
14:24
ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran
14:24
Ayaz Bursa'ya başsavcı vekili oldu
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