Finike'de yollara hız kesici kasis

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike 'nin 5 mahallesinde can güvenliği oluşturmak ve trafik kazalarını önlemek için hız kesici kasis çalışması gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi caddelerde hız limitlerine uymayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atan araçlar için hız kesici kasislerle önlem alıyor. Finike Hizmet birimine yapılan talepler üzerine ekipler Turunçova, Sahilket, Yeşilyurt, Hasyurt ve Yuvalı mahallelerinde 6 noktada hız kesici kasis çalışması gerçekleştirdi.Yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten Muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kasis taleplerine kısa sürede dönüş yaptığını ifade ederek, "Çocuklarımızın ve yaya vatandaşlarımızın can güvenliğini düşünerek taleplerimizi anında karşılayan Başkan Muhittin Böcek ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA