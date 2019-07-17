17.07.2019 11:59
Haberler» Güncel» Haber

Finike'de yollara hız kesici kasis

Finike

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin 5 mahallesinde can güvenliği oluşturmak ve trafik kazalarını önlemek için hız kesici kasis çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin 5 mahallesinde can güvenliği oluşturmak ve trafik kazalarını önlemek için hız kesici kasis çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi caddelerde hız limitlerine uymayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atan araçlar için hız kesici kasislerle önlem alıyor. Finike Hizmet birimine yapılan talepler üzerine ekipler Turunçova, Sahilket, Yeşilyurt, Hasyurt ve Yuvalı mahallelerinde 6 noktada hız kesici kasis çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten Muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kasis taleplerine kısa sürede dönüş yaptığını ifade ederek, "Çocuklarımızın ve yaya vatandaşlarımızın can güvenliğini düşünerek taleplerimizi anında karşılayan Başkan Muhittin Böcek ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:32   ŞULE ÇET'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
13:31   Yayalara yol vermeyen araçlara ceza yağdı
13:31   Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını
13:30   3 kişinin öldüğü kaçak ocağın sahibi: Ocak babamdan kaldı
13:30   İstiklal Şehidi'ne 100 yıl sonra vefa
13:30   Gökmen, "Girişim milletin direnmesiyle engellendi"
13:30   (Özel) Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler