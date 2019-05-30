Finike Devlet Hastanesi psikiyatri kadrosunu güçlendiriyor

Finike
Devlet Hastanesinin psikiyatri kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Başhekim Op.Dr. Yücel Kurt, "Hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte kadromuza katılacak yeni hekimler ile birlikte Finike ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini arttıracağız" dedi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Psikiyatri hekimi Ersin Türkyılmaz hasta kabulüne başladı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, "Hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte kadromuza katılacak yeni hekimler ile birlikte Finike ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini arttıracağız. Hekim kadromuzun artmasında bizlere destek olan AK Parti
İlçe Başkanı Osman Aladağ
'a teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.
Ersin Türkyılmaz kimdir? İzmir Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesinden mezun olup uzmanlık eğitimini Şişli
Etfal Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra Bilecik Bozüyük
Devlet Hastanesi, Burdur Bucak Devlet Hastanesi
, Çanakkale
Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uz.Dr. Ersin Türkyılmaz, Finike Devlet Hastanesi'nde çalışıyor olmaktan ve Finikelilere hizmet etmekten dolayı memnun olduğunu belirtti. - ANTALYA
Güncel
Kaynak: İHA