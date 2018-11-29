Finike Devlet Hastanesi Yeni Binasında Hizmete Başlıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 14:07



29 Kasım 2018 Perşembe 14:07

Finike Devlet Hastanesi'nin yeni binasında 3 Aralık'ta hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 160 yatak kapasiteli hastanenin 18 bin 600 metrekarelik modern hizmet binasına taşındığı belirtildi.Batı Antalya bölgesindeki ilçelerde bulunmayan birçok ünite ve birimin yeni hastanede halka hizmet vereceği kaydedilen açıklamada, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nin ilçe hastaneleri arasında en fazla uygulama çeşitliliğine sahip olan ünite olduğu vurgulandı.16 yataklı 2. Seviye Genel Yoğun Bakım Servisi, 12 yataklı 2. Seviye Acil Servis Gözlem Ünitesi yeni binada hizmet verecek şekilde kapasitesinin arttırıldığı belirtilen açıklamada, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi 4 küvöz yatağı ile 1. seviye olarak hizmet vereceği aktarıldı.Ayrıca Palyatif Bakım Servisi 20 yatağı, ameliyathane ünitesi özellikli ameliyatların yapılabileceği 4 modern ameliyat salonu, 2 adet sancı-doğum-loğusa odasının bulunduğu 6 yataklı doğumhane ile hizmet vereceği kaydedilen açıklamada, "Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji tetkiklerinin yapıldığı laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, solunum fonksiyon testi, alerji laboratuvarı, efor, ekokardiografi hizmeti, tansiyon holter, ritim holter, EMG, EEG, yenidoğanın işitme taraması, ESWT, kriyoterapi, sistoskopi, ESWL, diyetisyen, psikolog, sağlık kurulu hizmeti, Endoskopi, Kolonoskopi, Kan Transfüzyon Merkezi, 10 Yataklı Fizik Tedavi Ünitesi, 12+1 yataklı Hemodiyaliz Ünitesi yeni hastanemizde hizmet vermeye devam edecektir." denildi.