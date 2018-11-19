Finike Hasyurt'a Modern Muhtar Evi

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin Hasyurt Mahallesine yeni muhtar evi kavuşturdu.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, muhtarların modern şartlarda hizmet vermesi için ihtiyacı olan mahallelere muhtar evleri kazandırıyor. Türkiye'de bir ilk olan MUBİM aracılığı ile muhtarların bir dediğini iki etmeyen Başkan Türel, hizmete sunduğu muhtar evleri ile aynı zamanda belediye ve vatandaş arasındaki köprüyü daha da güçlendiriyor.Finike Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan, yeni muhtar evine kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara olan özel ilgisi ve hizmetleri nedeniyle Başkan Menderes Türel'e teşekkür etti. - ANTALYA