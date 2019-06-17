17.06.2019 11:34
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Finike Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı göreve başladı

Finike Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı göreve başladı

Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı.

Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Belma Özdamar hasta kabulüne başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Belma Özdamar hasta kabulüne başladı.

Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt güçlenen hekim kadrosu ile ilgili olarak büyüyen gelişen hizmet çeşitliği her geçen gün artarak Batı Antalya'nın gözde sağlık tesisi olan Finike Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımızın göreve başlamasıyla bölgenin önemli eksiklerinden bir tanesinin tamamlandığını belirtti. Verilen sağlık hizmetlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Op.Dr. Özdamar kimdir?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2004 yılında mezun olan Özdamar, uzmanlık eğitimini Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 yılında tamamladı. Devlet Hizmet Yükümlülüğünü Sinop'ta tamamlayan Özdamar 2016 -2019 tarihleri arasında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde çalıştı. İl içi tayinle Finike Devlet Hastanesi'ndeki görevine başlayan Özdamar Finike Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmaktan son derece memnun olduğunu ifade etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Finike, Güncel

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