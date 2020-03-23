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Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin ilçeye bir kent meydanı kazandırma amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde Finike Belediyesi tarafından hazırlanan kent meydanı alanına ait dolgu imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildi.

23.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:54
Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin ilçeye bir kent meydanı kazandırma amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde Finike Belediyesi tarafından hazırlanan kent meydanı alanına ait dolgu imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildi.

Başkan Geyikçi, seçim çalışmaları sırasında ilçenin kent meydanı ihtiyacına dikkat çektiğini ve göreve gelmesinin ardından bu vaadini yerine getirmek için çalışmalara başladığını hatırlattı. Bu çerçevede alanda inceleme yaparak bir dolgu imar planı hazırlandığını açıklayan Geyikçi, "Dolgu imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildi. 'Finike'ye Yakışır' bir kent meydanı için Bakanlıktan yanıt bekliyoruz" dedi.

Geyikçi, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt beklerken, bir taraftan da alanda hayata geçirmeyi düşündüğümüz avan proje ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Halkımızı şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımız çerçevesinde süreç ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Projemiz tamamlandığı zaman projeyi halkımıza sunup, gerekli bilgilendirmeleri yapıp, değerlendirmelerini alacağız. Hedefimiz 'Finike'ye Yakışır' bir projeyi ilçemize, halkımıza kazandırmaktır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Geyikçi, Finike, Güncel

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