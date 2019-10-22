Finike ve Kumluca'da sulama tesisleri ve kanallarına bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ve Kumluca'da sulama tesislerinin bakım ve onarımını yaparak çiftçilere desteğini sürdürüyor. Toprak kanallar içerisine döşenen 6 bin metre kanalet ile su israfı büyük ölçüde önlendi.



Antalya Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Finike ilçe sınırları içerisinde yer alan DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nden işletmesi iken Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Tekke-Akalır Sulama Tesisi'nin bakım ve onarımını yaptı. Finike'de Sahilkent, Hasyurt, Kumluca'da Salur, Hızırkaya ve Kavaklı mahallelerinde toplam 28 bin 600 dekar tarım alanını sulanmasını sağlayan tesisin bakımı çiftçileri memnun etti. Bine yakın çiftçinin yoğun olarak kullandığı sulama tesisi ile birlikte toplam 91 bin 93 metre beton kanal-kanalet ve toprak kanalın temizliği ve onarımı da yapıldı. 21 adet su alma kapağı yenilenerek su dağıtımı sağlıklı hale getirildi. Salur ve Hızırkahya mahallelerinde 40 yıldır temizlenemeyen Göksu kaynağına ait ana kanallar da ilk defa Büyükşehir ekiplerince temizlendi ve bakımı yapıldı. Toprak kanallar içerisine döşenen 6 bin metre beton kanalet ile de su israfı büyük ölçüde önlendi. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan ekipler sağlıklı bir şekilde sulama suyunu kullanıma açtı. - ANTALYA

Kaynak: İHA