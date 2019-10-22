Haberler » Güncel » Finike ve Kumluca'da sulama tesisleri ve kanallarına bakım

Finike ve Kumluca'da sulama tesisleri ve kanallarına bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ve Kumluca'da sulama tesislerinin bakım ve onarımını yaparak çiftçilere desteğini sürdürüyor.

22.10.2019 11:03Finike ve Kumluca'da sulama tesisleri ve kanallarına bakım
Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ve Kumluca'da sulama tesislerinin bakım ve onarımını yaparak çiftçilere desteğini sürdürüyor. Toprak kanallar içerisine döşenen 6 bin metre kanalet ile su israfı büyük ölçüde önlendi.

Antalya Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Finike ilçe sınırları içerisinde yer alan DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nden işletmesi iken Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Tekke-Akalır Sulama Tesisi'nin bakım ve onarımını yaptı. Finike'de Sahilkent, Hasyurt, Kumluca'da Salur, Hızırkaya ve Kavaklı mahallelerinde toplam 28 bin 600 dekar tarım alanını sulanmasını sağlayan tesisin bakımı çiftçileri memnun etti. Bine yakın çiftçinin yoğun olarak kullandığı sulama tesisi ile birlikte toplam 91 bin 93 metre beton kanal-kanalet ve toprak kanalın temizliği ve onarımı da yapıldı. 21 adet su alma kapağı yenilenerek su dağıtımı sağlıklı hale getirildi. Salur ve Hızırkahya mahallelerinde 40 yıldır temizlenemeyen Göksu kaynağına ait ana kanallar da ilk defa Büyükşehir ekiplerince temizlendi ve bakımı yapıldı. Toprak kanallar içerisine döşenen 6 bin metre beton kanalet ile de su israfı büyük ölçüde önlendi. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan ekipler sağlıklı bir şekilde sulama suyunu kullanıma açtı. - ANTALYA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 Akşener: Bu harekat sayesinde dostu, düşmanı gördük (2)
13:07 (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) KADIKÖY'DE OTOMOBİL PAZARA DALDI 2'Sİ AĞIR 8 YARALI
13:06 Kremlin'den Soçi zirvesi değerlendirmesi
13:06 Hong Kong ve Tayvan arasında anlaşmazlık
13:06 Mersin, Narenciye Festivali'ne hazırlanıyor
13:05 Rus mafyasının gömdüğü ailenin cesetleri 7 yıl sonra bulundu
13:05 Soylu: "(Uyuşturucu) Tedbir almazsak bizi ve nesillerimizi ezip geçmesi an meselesidir"
22.10.2019 13:10:12