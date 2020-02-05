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Finike Yuvalar'a yeni içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesine içme suyu sıkıntısı yaşayan Yuvalar mahallesinde vatandaşların yüzünü güldürdü.

05.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:29Finike Yuvalar'a yeni içme suyu hattı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçesine içme suyu sıkıntısı yaşayan Yuvalar mahallesinde vatandaşların yüzünü güldürdü. Yuvalar Mahallesi'nde 400 metrelik yeni içme suyu hattı yapıldı.

Finike'nin kırsal mahallelerinde içme suyu ile ilgili faaliyetlere hız veren Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yeni imalatların yanı sıra mevcut hatlarda bakım ve yenileme yapıyor. Mahallede yıpranmış ve eksik borular tespit edilerek, yeni imalat çalışması yapıldı. 400 metrelik yeni hat için 63 mm çapında polietilen borular kullanıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin daha kaliteli suya kavuştu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Güncel

Kaynak: İHA

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