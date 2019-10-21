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Finikeli kadınlardan Mehmetçik Vakfı'na bağış

AK Parti Finike Kadın Kolları üyeleri, Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptıktan sonra asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

21.10.2019 16:15Finikeli kadınlardan Mehmetçik Vakfı'na bağış

AK Parti Finike Kadın Kolları üyeleri, Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptıktan sonra asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

AK Parti Finike Kadın Kolları Başkanı Berrin Pehlivan ve üyeler, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptı. Bağış sonrası banka önünde toplanan kadınlar, asker selamı vererek, 'Finike'den tüm Mehmetçiklere selam olsun' sloganı attı. Berrin Pehlivan, "Vatanımız, bayrağımız, ülkemiz için hep birlikteyiz. Mehmetçiğimize hayır dualarımızı iletiyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bir olmak, diri olmak, hep beraber Türkiye olmak için" dedi.



Tsk Mehmetçik Vakfı, Finike, Güncel

Kaynak: DHA

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