"FINISH" Ve "KADIN" Dizisinden Büyük İş Birliği!

REKLAM FİLMİ DİZİ SAHNESİNDEN ESİNLENEREK KURGULANDI!

Türk kadınlarının günlük hayatlarını kolaylaştıran ve mükemmel bir temizlik sağlayan, getirdiği yenilikler ile her zaman alanında öncü olan "Finish" ile "Kadın" dizisi iş birliğinde çekilen reklam filmi için alışagelmişin dışında bir kurgu seçimi yapılarak "Kadın" dizisinin içerisinde yer alan bir sahneden esinlenildi. Yönetmen koltuğunda İlkay Kopan'ın oturduğu reklam filminin müzikleri de Sezen Aksu tarafından bestelendi.

TÜM EKİP PROJEYİ BİR YEMEKTE KUTLADI!

Reckitt Benckiser ve FOX yöneticileri, MEDYAPIM kurucusu Fatih Aksoy, "Kadın" dizisinin uygulayıcı yapımcısı Suzan Sümeli, dizi oyuncuları Özge Özpirinçci, Feyyaz Duman, Ece Özdikici, Gökçe Eyüpoğlu, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol ve Ahu Yağtu ile geçtiğimiz akşam Alancha Restaurant'ta bir araya gelerek, başarılı kampanyayı kutladı.

Beraber akşam yemeği yiyen ekip, dizinin yeni bölümünü de birlikte izledi.

"Kadın" dizisinde "Bahar" karakterine hayat veren ve "Bahar" karakteri üzerinden uyarlanan reklam filmi senaryosu için katkılarını esirgemeyen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci: "Reckitt Benckiser ile çok güzel bir iş birliğine imza atmış olduk. Dizimizdeki entegrasyonu ve reklam filmimizi bu akşam ilk defa tüm ekiple beraber izledik. Çok güzel bir proje oldu. Umarız izleyicilerimiz de beğenirler." diyerek projeyle ilgili heyecanını dile getirdi.