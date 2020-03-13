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Fınıshi asker selamı ile geçti

Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliğinde Gençlerde İl Birincisi olan Muğla Özel Final Kolejinden Turgut Özdemir Finishi Asker selamı vererek geçti.

13.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:56
Fınıshi asker selamı ile geçti

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi ve Muğla Bisiklet İl Temsilciliği tarafından Muğla Atatürk Bulvarında düzenlenen ve 52 takımdan 250'ye yakın sporcunun yarıştığı Bisiklet İl Birinciliği yarışlarında en yakın rakibine 2 dakika 43 saniye fark yaparak Şampiyonluk ipini göğüsleyen Muğla Özel Final Koleji Öğrencisi ve Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Muğlalı Turgut Özdemir Fnishi Asker Selamı ile geçti.

Yarış için Kulüp Takımı ile uzun süredir çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Turgut Özdemir, Hem Kulübüm hemde Okulum Muğla Özel Final Koleji bana çok destek oldular. En son geçtiğimiz ay Alanya 'da Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası ve Ferdi Puanlı Yol yarışında yarışı başarı ile tamamladım. Orada ki başarım burada ki birinciliğimin habercisi gibiydi. Bu gün çok güzel planlamış, önceden de bildiğim bir parkurda rahat bir birincilik aldım. Önceden planlanmış bir şey değil ama, finishe yaklaştığımda Finishte gördüğüm Türk Bayrağı Şehitlerimizi aklıma getirdi. Onun için Asker Selamı vererek geçtim. Daha sonra kürsüde de arkadaşlarımla madalyalarımızı aldıktan sonra arkadaşlarımızla yeniden asker selamı verdik. Tüm başarılarımız tüm akan terlerimiz Şehitlerimiz, gazilerimiz için, onlara çok şey borçluyuz dedi.

Öğrencilerinin başarıları ile gururduyduklarını belirten Muğla Özel Final Koleji Müdürü Ali Çoşkun, Üniversiteye Giriş Sınavında ki başarılarının yanı sıra, sporda,sanatta da öğrencilerinin en iyi şekilde n millet yetişmeleri için çaba sarfettiklerini, bu nedenle okul içinde bununla ilgili alanlar oluşturarak öğrencileri desteklediklerini belirtti. Gelecek yıl Bisiklet Sporuna verdikleri önemi daha da arttıracaklarını belirten Ali Çoşkun, Sporcumuzun birinciliği bizim çok mutlu etti. Finishi asker Selamı ile geçmesi ise bizi gururlandırdı. Gençlerimiz, duygu yüklü, vefalı ve vatan millet sevgvisi ile dolu. Bende bu vesile ile şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum. Dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Muğla, Güncel

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