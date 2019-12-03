Haberler » Politika » Finlandiya Başbakanı Rinne istifa etti - Haber

Finlandiya Başbakanı Rinne istifa etti

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne görevinden istifa etti.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:35Finlandiya Başbakanı Rinne istifa etti
Başbakanı Antti Rinne görevinden istifa etti.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö'nün ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Antti Rinne'nin istifasını sunduğu belirtildi. Haziran 2019'dan beri başbakanlık görevini yürüten Antti Rinne'nin, özellikle 3 hafta süren ve ülkeyi büyük kaosa sürükleyen posta çalışanlarının grevi sonrası muhalif partilerin güvenoyu talebi üzerine bu kararı aldığı öne sürüldü. Başbakan Rinne'nin istifasının, Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'ya istifasını sunduktan yarım saat sonra kabul ettiği açıklandı. SDP Başkan Yardımcısı ve mevcut Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin'in ülkede başbakan olması bekleniyor.

Öte yandan Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti (SDP) partisi liderliğinde kurulan 5 partiden oluşan hükümet görev yapıyor. - HELSİNKİ

Finlandiya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:42 Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:42 Kahramanmaraş siyam ikizleri allah bu bedeni bize bahşetmiş - Haber
17:42 Spor btcturk yeni malatyaspor - keçiörengücü maçının ardından - Haber
17:38 Milli sporcular Beylikdüzü'nde farkındalık oluşturdu - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:43:47