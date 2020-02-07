Finlandiya'da babalara eşit doğum izni hakkı: Her ebeveyne 164 gün ücretli izin

Finlandiya 'da yeni hükümet, babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla her iki ebeveyne de eşit süreli doğum izni verilmesine yönelik planlarını açıkladı.

Ücretli ebeveynlik izni, her ebeveyn için 164 güne, toplamda da 14 aya çıkarılacak.

Diğer bir İskandinav ülkesi İsveç 'te ise Avrupa'nın en uzun ebeveynlik izni kullanılıyor. Burada çocuğun doğumundan itibaren her ebeveyn 240 gün izin alabiliyor.

Finlandiya bu değişikliklerle "cinsiyet eşitliğini" teşvik etmek istiyor.

Finlandiya'da mevcut doğum izni 4,2 ay. Babalar ise, çocukları iki yaşına gelinceye dek 2,2 ay izin kullanabiliyor. Buna ek olarak ebeveynler arasında paylaşılabilecek altı aylık bir izin de var, ancak, babaların sadece dörtte biri bu haklarını kullanıyor.

Hükümetin önerdiği yeni planlar ise genel olarak ebeveynlik iznine yönelik.

Buna göre, her bir ebeveyne 164 günlük izin verilecek. Bekar anneler ise her iki ebeveyne verilen iznin toplamı kadar izin kullanabilecek.

Uygulama konusunda sıkıntılara dikkat çekiliyor

Finlandiya'da cinsiyet eşitliğini sağlamak için hala alınması gereken yol olduğunu söylemiş ve babaların, çocukları küçükken onlarla yeterince zaman geçirmemesinden şikayet etmişti.

Doğum izni ile ilgili araştırmalarıyla bilinen Oslo Üniversitesi'nden Profesör Anne Lise Ellingsaeter, babalık izni hakkı bakımından İskandinav ülkelerinin önde geldiğini, ancak uygulamada tam anlamıyla başarı kaydedilemediğini belirtiyor.

Profesör, "Norveç transfer edilemez babalık iznini 1993'te yürürlüğe koydu, ardından İsveç bunu yaptı. Ama Danimarka 1998'de getirdiği babalık izni kotasını daha sonra kaldırdı" diyor.

Danimarka'da babalara doğumdan sonra iki hafta babalık izni veriliyor. Daha sonra da eşler 32 haftalık doğum iznini kendi aralarında paylaşabiliyor.

Avrupa Birliği de 2019'da hazırladığı bir direktifle üye ülkelerde her ebeveyne en az dört aylık doğum izni hakkı verilmesini ve bunların iki ayının annelere transfer edilmeyecek şekilde düzenlenmesini öngördü.

34 yaşındaki Marin başkanlık ediyor.

Hükümet, yeni düzenlemenin, 100 milyon euro ek maliyet getireceğini tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, geçen yıl yayınladığı bir raporda, aile dostu politikalarından dolayı İsveç, Norveç, İzlanda, Estonya ve Portekiz'den övgüyle söz etmişti.

Raporda, İngiltere, İrlanda, Yunanistan, Kıbrıs ve İsviçre de 31 zengin ülke arasında en alt sıralarda yer aldı.