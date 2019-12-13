Haberler » Güncel » Finlandiya'da DEAŞ'lıların iadesine ilişkin infial yaratan anket yayımdan kaldırıldı - Haber

Finlandiya'da DEAŞ'lıların iadesine ilişkin infial yaratan anket yayımdan kaldırıldı

Finlandiya Maliye Bakanı Katri Kulmuni, DEAŞ'lı Finlerin iadesine ilişkin infial yaratan sosyal medya anketini yayımdan kaldırarak özür diledi.

13.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:48Finlandiya'da DEAŞ'lıların iadesine ilişkin infial yaratan anket yayımdan kaldırıldı
Maliye Bakanı Katri Kulmuni, DEAŞ'lı Finlerin iadesine ilişkin infial yaratan sosyal medya anketini yayımdan kaldırarak özür diledi.
"Dünyanın en genç başbakanı" olarak göreve başlayan Sanna Marin'in hükümeti, henüz birinci haftasında siyasi bir açmazla kitlendi.
Gerçek Finler Partisi'nin başını çektiği muhalefet, DEAŞ'la bağlantısı olan hiç kimsenin ülkeye sokulmasını istemezken, hükümetin bir kanadı sadece çocukların getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.
Çocukların annelerinden ayrılmasına yönelik böyle bir yasal düzenlemenin hem etik açıdan hem de uluslararası hukuk bakımından sıkıntılı olduğu için söz konusu durum tam bir kördüğüme dönüştü.
"İslamofobiyi ve toplumun endişelerini kaşıyorsunuz"
Amnesty Finlandiya Örgütünün Başkanı Frank Johansson, Twitter'dan yayımladığı paylaşımda, hükümet partilerinin ihtilaflı tavırlarını ve siyasi kararsızlığı acizlik olarak nitelendirdi.
Johansson, "Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Hem muhalefet hem de bazı hükümet partileri, ince buz üzerinde yürüdüğünün farkında değil. İslamofobiyi ve toplumun endişelerini kaşıyorsunuz ama eşitlik kavramını unutmuş görünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Johansson, İnsan Hakları İzleme Örgütünün Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein'in mesajına da atıfta bulundu.
Stroehlein'in "Ciddi misiniz, #Finlandiya? Bu doğruysa felaket. Bir devlet, vatandaşlarının haklarına her durumda saygı duymalıdır, vatandaşlarıyla ilgili ölüm kalım kararlarını sosyal medyada halka açık bir referanduma dönüştürmemeli. Sırada ne var? Stadyumun tezahüratlarına göre halkın önünde adam asmaca mı?" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını da yazdı.
Maliye Bakanı Katri Kulmuni, Instagram'dan konuyla ilgili açtığı anketi bunun üzerine dün gece yarısı apar topar yayımdan kaldırdı ve bugün de kamuoyundan özür diledi.
Ankette halka, "Fin çocuklarının buraya getirilmesine yardım edilsin mi? Yoksa onları annelerinin yanında mı tutmak gerekiyor?" sorusu yöneltilirken, cevaplar arasında "Sadece çocuklar getirilsin" ve "Çocuklar da anneleri de getirilsin" seçenekleri yer almıştı.

Finlandiya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:44 4 bin 500 kişilik cami ibadete açıldı - Haber
19:44 Şair Nurullah Genç Rektör Şevli'yi ziyaret etti - Haber
19:42 Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı - Haber
19:42 Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Haber
19:41 Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:43 Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı - Haber
13.12.2019 19:46:04