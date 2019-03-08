Finlandiya'da Hükümet İstifa Ediyor

Finlandiya
Başbakanı Juha Sipila, hükümetin bugün istifasını sunacağını açıkladı.
Finlandiya'da hayata geçirilemeyen eğitim-sağlık reformu çalışması bir hükümetin daha sonunu getirdi. Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye
saatiyle 12.00'de Cumhurbaşkanı
Sauli Niinisto ile bir araya geleceğini açıkladı. Başbakan Sipila, Cumhurbaşkanı Niinisto'ya hükümetin istifasını sunacağını duyurdu. Sipila, Türkiye saatiyle 12.45'te, Başbakanlık
konutu Kesaranta'da tekrar basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. - HELSİNKİ
Türkiye, Hükümet, Finlandiya, Politika
Kaynak: İHA