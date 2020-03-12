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Finlandiya'da korona virüs vak'ası 5'e yükseldi

Finlandiya'da 2 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vak'a sayısı 5'e yükseldi.

12.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:31
Finlandiya'da korona virüs vak'ası 5'e yükseldi
Finlandiya 'da 2 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vak'a sayısı 5'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülkelerdeki vak'a sayısı giderek artıyor. Helsinki ve Uusima bölge hastanesi medikal direktörü Asko Jarvinen'in yaptığı açıklamada "Finlandiya genelinde korona virüs (Covid-19) tespit edilen hasta sayısı 5 oldu. Helsinki'de 6. sınıf seviyesinde öğrencilerin bulunduğu bir ortaokulda, hastalıkla ilgili hafif semptomlar gösteren 130 öğrenciyi karantinaya aldık. Bu öğrenciler 14 gün boyunca aileleriyle beraber evde bulunacaklar, eğitimlerini de uzaktan eğitim sistemi ile alacaklar" dedi.

Finlandiya Ulusal Sağlık Enstitüsü Başkanı Taneli Puumalainen ise "Yurt dışına çıkan ve gelen turistlerin iyi bilgilendirmeleri gerekiyor. Ayrıca hastalıkla ilgili şüphesi olan vatandaşlar için bu pazartesiden itibaren bilgi alabilecekleri bir telefon hattını faaliyete geçirdik" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, 3. Sayfa

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