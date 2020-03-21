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Finlandiya'da koronavirüsten ilk ölüm

Finlandiya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

21.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:50
Finlandiya'da koronavirüsten ilk ölüm

Finlandiya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. THL'den yapılan açıklamada, hasta mahremiyetini korumak adına kimliği, cinsiyeti ya da yaşına dair bir açıklama yapılmayacağını belirtilirken, bu vaka ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.Finlandiya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 521 olarak açıklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Finlandiya, Dünya

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