Finlandiya'da plaj, yumurta şeklinde buz toplarıyla kaplandı

Finlandiya'nın Hailuoto adasında nadir görülen bir doğa olayıyla, plajda yumurta şeklinde buz topları oluştu. Marjaniemi plajında 30 metre genişliğinde bir alan irili ufaklı binlerce buz kütlesiyle kaplandı.

Fotoğrafı karısıyla deniz kıyısında yürüyüş yaparken çeken Risto Mattila, "Bazı yumurtların büyüklüğü futbol topu kadardı. Olağanüstü bir manzaraydı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden buz uzmanı Jouni Vainio, bunun çok sık rastlanmayan bir doğa olayı olduğunu söyledi.

'Uygun koşulların bir araya gelmesiyle senede bir kez görülebilir'

Vanio, "Bu durum, uygun hava koşullarında senede sadece bir kez görülebilir. Bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında, suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerekiyor" diye konuştu.

Juoni Vanio, buz toplarının oluşum süreci için de "Ayrıca nüve işlevi görecek bir şey lazım. Etrafındaki buzları toplamaya başlayan bu nüve, dalgalarla ileri geri kıyıya taşınır. Küçük topun yüzeyi ıslanınca donar ve giderek büyür" dedi.

Illinois Eyalet Üniversitesi coğrafya ve jeoloji bölümünden Dr. James Carter da bu olayın sonbaharda görüldüğünü belirterek su yüzeyinde oluşan buzun dalgaların yardımıyla şekil aldığını söyledi.

Dr. Carter, "Fotoğrafı çeken kişi sayesinde dünya, çoğumuzun asla göremeyeceği bir şeyi görme şansına sahip oldu" diye konuştu.

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