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Finlandiya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı girişiminde 2 polis yaralandı.

26.08.2019 11:57 Finlandiya'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı girişiminde 2 polis yaralandı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin 50 kilometre doğusunda bulunan turistik kent Porvoo'da silahlı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Koneistajantie sanayi bölgesinde gece devriyesi yapan polislere 2 kişi oldukları belirlenen şüpheliler tarafından açılan ateşte biri ağır olmak üzere 2 polis yaralandı. Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda yaralanan polisler, başkent Helsinki'deki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Doğu Uusimaa Polis departmanından Kimmo Huhtaah, "Olay yeri, delillerin toplanması için güvenlik kordonuna alındı. Saldırıyla bağlantısı olduğunu düşündüğümüz birkaç şüpheliyi tespit ettik. Şüphelileri yakalamak için Helsinki ve Hame bölge polislerinden de destek alıyoruz" dedi.

Bu tür saldırılara alışık olmayan Finlandiya polisi, bu yıl üçüncü kez benzer saldırıya uğradı. Olay ile ilgili bilgi sahibi olan vatandaşları polise ulaşması konusunda uyaran Fin polisi, saldırının terör amaçlı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı. - HELSİNKİ

Finlandiya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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