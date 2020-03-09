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Finlandiya'da Türk ailenin doğacak bebeği için devletten 64 parçadan oluşan sürpriz hediye paketi

Finlandiya'da yaşayan Türk ailenin evine, doğacak bebekleri için devlet tarafından 64 parçadan oluşan bir hediye paketi gönderildi.

09.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:01
Finlandiya'da Türk ailenin doğacak bebeği için devletten 64 parçadan oluşan sürpriz hediye paketi
Finlandiya 'da yaşayan Türk ailenin evine, doğacak bebekleri için devlet tarafından 64 parçadan oluşan bir hediye paketi gönderildi. Gelen hediyeleri evde sıralayıp fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında yayımlayan Mehmet Mert şaşkınlığını dile getirdi.

Finlandiya'da bir şantiyede şeflik yapan Mehmet Mert ve eşinin 3 ay sonra doğacak bebekleri için jest niteliğinde gönderilen hediye paketinin içinde bir bebek için lazım olan tüm ihtiyaçlar bulunuyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Mehmet Mert, Finlandiya, Dünya
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