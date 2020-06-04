Finlandiya'da yaşayan 3 yaşındaki Dilara, fenalaşan anneannesinin hayatını kurtardı

Finlandiya'da yaşayan 3 yaşındaki Dilara Gergin, beyne giden damarları tıkandığı için bayılan anneannesinin hayatını kurtararak, tüm ülkenin ilgi odağı oldu.

04.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:18
Finlandiya'da yaşayan 3 yaşındaki Dilara Gergin, beyne giden damarları tıkandığı için bayılan anneannesinin hayatını kurtararak, tüm ülkenin ilgi odağı oldu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konyalı Abdullah ve Finlandiyalı Erja Gergin çiftinin kızı olan ve ebeveynlerinin işi nedeniyle gündüzleri anneannesi ile kalan Dilara, aniden fenalaşan anneannesinin hastaneye zamanında yetiştirilmesini sağlayarak hayatını kurtardı.
Vantaa kentinde meydana gelen olayda, beynindeki iki damarın tıkanması sonucu bayılan anneannesinin önce uyuduğunu düşünen küçük kız, ardından anneannesinin telefonundaki ilk numarayı arayarak ablası Jasmin'e ulaşmayı başardı.
Ablasının annesi Erja'yı aramasıyla ambulans çağıran aile, yaşlı kadının zamanında hastaneye yetiştirilerek hayati tehlikeyi atlatmasını sağladı.
Küçük kızın yaptıkları karşısında şaşkın olduklarını anlatan hastane çalışanları, Dilara'ya önce hastaneyi gezdirdi, ardından da oyuncak ambulans hediye etti.
Anne Erja Gergin, yaptığı açıklamada, her ne kadar çocukların telefondan uzak tutulması tavsiye edilse de ilk yardım için temel kullanımın öğretilmesinin gerekliliğine işaret ederek, "Dilara olmasaydı annem ölmüş olabilirdi." ifadelerini kullandı.
Çocukların, yakınlarında yaşanan olumsuzlukları hissettiğini söyleyen Gergin, ilk müdahalenin önemli olduğu durumlarda çocukların hayat kurtarabildiğini vurguladı.
Baba Abdullah Gergin ise Dilara'nın yaptıkları sonrasında doktorların da adeta şok olduğunu belirterek, "Doktorlar ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi. Çok sevindiler. Dilara'ya ambulans maketi hediye ettiler." dedi.
Bu arada, yaşlı kadının da yeniden sağlığına kavuşup evine döndüğü öğrenildi. Finlandiya’da yaşayan 3 yaşındaki Dilara, fenalaşan anneannesinin hayatını kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Finlandiya, Güncel, Haber

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