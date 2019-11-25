Haberler » Güncel » Finlandiya'da yayılan grev dalgası günlük hayatı etkiliyor - Haber

Finlandiya'da yayılan grev dalgası günlük hayatı etkiliyor

Finlandiya'da iki haftadır devam eden posta hizmetleri grevine bugün toplu ulaşım ve hava yolları lojistik hizmetlerinin de destek vermesiyle kara, deniz ve hava yolu trafiği kesintiye uğradı.

25.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:44Finlandiya'da yayılan grev dalgası günlük hayatı etkiliyor
'da iki haftadır devam eden posta hizmetleri grevine bugün toplu ulaşım ve hava yolları lojistik hizmetlerinin de destek vermesiyle kara, deniz ve hava yolu trafiği kesintiye uğradı.
Finnair'in medya ile ilişkilerden sorumlu müdürü Paivyt Tallqvist, yaptığı açıklamada, 300 uçuşu iptal etmek zorunda kaldıklarını, bunun 20 binden fazla insanın günlük hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.
Bu arada Finlandiya ile ve Estonya arasında günlük hizmet veren gemiler de limanlarda demirli kaldı. Denizyolları Sendikası Başkanı Simo Zitting, yaptığı açıklamada, posta hizmetleri grevi çözüme ulaşana kadar sendika olarak greve desteğe devam edeceklerini bildirdi.
Başkent Helsinki'deki 1300 otobüsün büyük çoğunluğu bugün trafiğe çıkmadı. Halk, tramvay ve banliyö treninin olmadığı yerlerde iş veya okullara alternatif yöntemlerle gitmeye çalıştı.
Finlandiya'nın resmi posta hizmetleri şirketi Posti, eylül ayında postane çalışanlarının maaşlarında ciddi anlamda kesinti öngören idari tasarruflar uygulamaya gitmişti. Posti'nin Genel Müdürü Heikki Malinen'in 82 bin avro (yaklaşık 520 bin lira) aylık maaşla çalıştığının anlaşılması ülkede infial yaratmıştı.
11 Kasım'da başlayan posta hizmetleri grevi, başka sendikaların da katılımıyla genişlerken Başbakan Antti Rinne'nin hükümetine tepkiler artıyor.

Finlandiya, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
16:27 Vali Toprak'ın uyardığı kişi öğretmen değil gazeteciymiş (2)
16:27 Zelenski'nin Ombudsmanı kazada yaralandı
16:22 Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı
16:22 Başkan Köse öğretmenleri unutmadı
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:28:31