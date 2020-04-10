Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Finlandiya'da yetersiz ve sahte Çin malı maskeler istifa getirdi

Finlandiya Ulusal Acil Tedarik Ajansı (HVK) Başkanı Tomi Lounema, yetersiz ve sahte Çin malı maskeler nedeni ile istifa etti.

10.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:36
Finlandiya Ulusal Acil Tedarik Ajansı (HVK) Başkanı Tomi Lounema, yetersiz ve sahte Çin malı maskeler nedeni ile istifa etti.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke maske ve sağlık ürünü tedarik etmeye çalışıyor. Finlandiya Ulusal Acil Tedarik Ajansı (HVK) tarafından, geçmişi şaibeli ve birçok finansal suçtan hükümlü bir Finli şirket vasıtasıyla Çin'den ithal edilen maskelerin standartları geçememesi ve buna rağmen ilgili şirketlere 10 milyon Euro ödeme yapılması, Ajans Başkanı Tomi Lounema'nın istifasına neden oldu.
Başbakan Sanna Marin, sosyal medya hesabı üzerinden Ajans Başkanı Lounema'ya artık güveninin kalmadığını yazarken, Ajans'ın bağlı olduğu Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı da gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
HVK Başkanı Lounema, olayın ulusal basında yer alması ve başbakanın açıklamalarının ardından yaptığı basın toplantısında korona virüs vakalarının ülkede hızlıca artması ve yetersiz sağlık ekipmanlarından dolayı çok aceleci davrandıklarını ifade ederken, bu nedenle sipariş verdikleri şirketlerin geçmişini incelemediklerini kabul ederek istifasını sundu.
Sanna Marin hükümeti, üretimini Çin'de yapan bir şirket ile yıllık 100 milyon maske ve suni solunum cihazının Finlandiya'da üretilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı.
(İHA) Finlandiya’da yetersiz ve sahte Çin malı maskeler istifa getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Finlandiya'da yetersiz ve sahte Çin malı maskeler istifa getirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:08: Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Haber 21:08: Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri gönüllere dokunuyor - Haber 21:06: Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı - Haber 21:02: Nükleer Santral inşaatında bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 21:02: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler