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Finlandiya'dan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk ekipman tedariki

Finlandiya hükümeti İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez tıbbi ekipman tedarikine başladı.

06.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:53
Finlandiya'dan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk ekipman tedariki

Finlandiya hükümeti İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez tıbbi ekipman tedarikine başladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez tıbbi ekipman tedarikine başlayan Finlandiya, uzun zamandır tıbbi malzeme stoklamaya devam ettiği için koronavirüs (Covid-19) döneminde tedarik konusunda endişelenmiyor.

FİNLANDİYA MASKE İÇİN ENDİŞELENMİYOR

Soğuk Savaş'tan sonra stoklamayı bırakmayan Finlandiya, tıbbi ekipmanlarının yanında petrol, tahıl, tarım aletleri ve hammaddeleri de biriktirdi. Çoğu ülkenin tıbbi ekipman alanında sorun yaşadığı söz konusu dönemde Finlandiya, stokladığı ürünler sebebiyle maske gibi ürünlerin tedarikinde sorun yaşamayacaklarını belirtiyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Finlandiya, Dünya
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