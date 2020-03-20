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Finlandiya DSÖ'nün Kovid-19 politikasını eleştirdi

Finlandiyalı yetkililer, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikasını eleştirerek, koronavirüs testi talimatlarının da yanlış olduğunu savundu.

20.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:58
Finlandiya DSÖ'nün Kovid-19 politikasını eleştirdi
Finlandiyalı yetkililer, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikasını eleştirerek, koronavirüs testi talimatlarının da yanlış olduğunu savundu.
Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 450'ye ulaştığı Finlandiya'da yetkililer, bir yandan testlerin sayısını artırmaya çalışırken bir yandan da DSÖ'nün bu husustaki politikasını eleştirmeye başladı.
Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) Sağlık Güvenliği Dairesi Başkanı Mika Salminen, düzenlenen basın toplantısında, "Dürüst olmak gerekirse DSÖ'nün politikasına anlam veremiyoruz. Tarama tarzında yapılacak bir test tedaviye yardımcı olmaz." ifadelerini kullandı.
Finlandiya'da günde 1000 ila 1500 test yapılırken, laboratuvarlardaki günlük kapasitenin 1500 olduğu bildirildi. Sınırlı kapasite nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, yalnızca 70 yaş üzerindekilere, ağır ikincil hastalığı olanlara ve sağlık çalışanlarına test yapılıyor.
Salminen, testlerin imkanlar elverdiğince değil gerektiği kadar yapıldığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan, ülke medyasında çıkan bazı haberlerde, karantinaya alınan tüm sağlık çalışanlarına da henüz test yapılmadığı öne sürüldü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aino-Kaisa Pekonen, yoğun talep nedeniyle bazı bölgelerde test kuyrukları oluştuğunu söylemişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Finlandiya, Güncel

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