Haberler» Güncel» Haber

Finlandiya Fransa'yı 3-1 mağlup etti

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. gün mücadelesinin ilk maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti.

27.08.2019 19:40 Finlandiya Fransa'yı 3-1 mağlup etti
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. gün mücadelesinin ilk maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede Finlandiya, 25-21, 25-14, 22-25, 25-18'lik setlerle Fransa'ya üstünlük sağladı ve grup maçlarında ilk galibiyetini aldı.
Salon: Ankara Arena Hakemler: Koen Luts, Bogdan Laurentiu Stoica Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen) Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Gelin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L), (Martin) Setler: 25-21, 25-14, 22-25, 25-18 Süre: 1 saat 35 dakika (23, 21, 25, 26)
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Finlandiya, voleybol, Avrupa, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:43   Esenyurt'ta bir kadın silahlı saldırıda yaralandı (2)
20:42   Esenler'de motosiklete çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
20:42   Rize'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
20:41   Caretta caretta plajının işletmesi belediyeye emanet
20:41   Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
20:41   Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (2)
20:40   Bağcılar'daki bina sakinleri eşyalarını topluyor