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Finlandiya, Helsinki ve çevresindeki seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

Finlandiya Sosyal İşler Bakanlığı ve Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), korona virüs vakalarının diğer bölgelere oranla daha fazla görüldüğü yaklaşık 1.7 milyon kişinin yaşadığı başkent Helsinki ve çevresini kapsayan seyahat kısıtlaması yasağının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

14.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:50
Finlandiya, Helsinki ve çevresindeki seyahat kısıtlaması kaldırılıyor
Finlandiya Sosyal İşler Bakanlığı ve Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), korona virüs vakalarının diğer bölgelere oranla daha fazla görüldüğü yaklaşık 1.7 milyon kişinin yaşadığı başkent Helsinki ve çevresini kapsayan seyahat kısıtlaması yasağının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Finlandiya Sosyal İşler Bakanlığı ve Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü bugün yaptığı açıklamada ülke genelindeki korona virüs vaka sayısının 3 bin 161 olduğunu ve 64 kişinin de korona nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, başkent Helsinki ve çevresinde seyahat yasağının kaldırılması kararı alındığı bildirildi. Kararın, salgının başladığı dönemlerde Helsinki ve çevresinde korona virüs vaka sayısının fazla olması ve zamanla diğer şehirlerde de vaka sayısının artması ile yasağın anlamını yitirmesi nedeniyle alındığı kaydedildi.

Başkent çevresindeki korona virüs vaka oranlarının stabil ve kontrol edilebilir düzeyde olduğu, diğer bölgelere nazaran oransal olarak çok fark kalmadığı vurgulandı. Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Kirsi Varhilla, "Hastalığının ülke genelindeki son durumu ve yayılması hızı ile ilgili olarak bugün hükümete ayrıntılı brifing vereceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda, hükümet ihtiyaç duyması halinde seyahat kısıtlamasının uzatılması için parlamentodan onay isteyecek ama şuan için buna gerek görmüyoruz" dedi

Komşu ülke İsveç, Finler Endişelendiriyor

Özellikle komşu ülke İsveç'in, korona virüs karşı mücadelede dünya ile ayrışması ve ölüm oranlarının çokluğu Finlandiya'da ulusal basının gündeminde yer aldı. Ülkenin kuzeybatısında bulunan ve İsveç ile komşu Kemi ve Tornio gibi şehirlerde vakalarının çok hızlı artması, İsveç ile sınır kontrollerinin daha sıklaştırılması kararı alındı. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Finlandiya, Güncel
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