Haberler » Güncel » Finlandiya, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı - Haber

Finlandiya, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümet olarak İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınadıklarını belirtti.

08.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:26Finlandiya, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı
Başbakanı Sanna Marin, hükümet olarak 'ın 'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınadıklarını belirtti.
Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in Flen kentinde, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüştü.
Marin ve Löfven, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, İran ile ABD arasında son günlerde artan gerilim hakkında yöneltilen soruları cevapladı.
Sanna Marin, Finlandiyalı askerlerin de Irak'taki koalisyon güçleri arasında görev yaptığını hatırlatarak, "Finlandiya hükümeti olarak İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını bugün kınadık." dedi.
Stefan Löfven ise Irak'ta görev yapan koalisyon güçlerinin arasında İsveç askerlerinin de bulunduğunu belirtirken, İran ve ABD'yi diyalog kurmaya davet etti.
Löfven, "Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılardan derin endişe duyuyorum. Sorunun diplomasi ve diyalog yolu ile çözülmesinin tam zamanı." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10  Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Haber
20:07  "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Haber
20:05  Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Haber
20:05  Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Haber
20:04  Mersin bakan yardımcısı özkaldı, selde ölen öngel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 20:17:45