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Finlandiya, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı gerekçe göstererek Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldıklarını açıkladı.

09.10.2019 23:06

Finlandiya Başbakanı Rinne, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu kınadı. Rinne, "Hükümet, Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELİYİZ"

Rinne, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eylemleri Suriye'deki halihazırdaki karmaşık krizi derinleştirmektedir. Tedbirlerin Suriye'deki insani durum üzerindeki etkileri konusunda çok endişeliyiz" dedi.

Operasyonun yeni bir göç krizini de beraberinde getirebileceğini söyleyen Rinne, "Buna AB düzeyinde de hazırlanmak önemli" diye konuştu.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne

SİLAH SATIŞINI ASKIYA ALDI

Rinne, "Hükümet, Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek" ifadelerini kullandı.

AB ÜLKELERİ TOPLANIYOR

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının haftaya pazartesi günü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı için Lüksemburg'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunun da gündeme getirilmesi bekleniyor.

AB ÜLKELERİ YARDIMI KESMEKLE TEHDİT ETTİ

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunuldu. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sığınmacılar için güvenli bölge oluşturma planlarını reddederek, bununla ilgili bir maddi yardımda bulunmayacaklarını vurguladı.

AB üyesi 28 ülkeden ortak açıklama: Türkiye operasyona son vermeli, güvenli bölge için maddi yardım sağlanmayacakAB üyesi 28 ülkeden ortak açıklama: Türkiye operasyona son vermeli, güvenli bölge için maddi yardım sağlanmayacak

Finlandiya, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Avrupa Birliği, Finlandiya, Türkiye, Suriye, Güncel

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