'Finlandiyalı Heidi' sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapıyor

Finlandiyalı 29 yaşındaki veteriner hekim Heidi Peltola, sosyal medyadan haberdar olduğu proje kapsamında geldiği Sinop 'ta haftanın beş günü gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapıyor.Almanya Hannover Üniversitesi öğrencisi 29 yaşındaki veteriner hekim Heidi Peltola, Erasmus+ Staj Programı ile geldiği Sinop'ta sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Heidi Peltola, Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli" projesinden sosyal medya aracılığıyla haberdar olunca dernekle irtibata geçti. Sinop'a 3 gün önce gelen Peltola, haftanın beş günü Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevindeki köpeklerle yakından ilgilenmeye başladı. Finlandiyalı Heidi, kalacağı 6 ay boyunca Sinop Belediyesinin Veteriner Hekimi Volkan Tuncay ile birlikte Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Yaşam Evindeki ve sokaklarda sahipsiz dolaşan hayvanların doktoru olacak."Hayvanların hayatını kurtaracağım"Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Heidi Peltola, "Burada olmaktan çok memnunum. Hava çok güzel. Yemekler güzel. İnsanlar çok sıcakkanlı. Burada bulunduğum süre boyunca elimden geldiği kadar hayvanların hayatını kurtaracağım. Aynı zamanda da denize de gitmeyi ihmal etmeyeceğim. Çarşamba günü geldim. Birkaç sene önce sosyal medyada bir ilan görmüştüm. O ilanı gördüğümden beri buraya gelmek istiyordum. Erasmus+'nın staj programı dahilinde buraya geldim" dedi.Sinop Belediyesi veteriner hekimi Volkan Tuncay ise "Burası Sinop Belediyesine bağlı bir barınak. Burada sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Heidi burada daha çok sokak hayvanlarının tedavileri, kısırlaştırma operasyonları ve bakımlarıyla ilgilenecek. Hem sokak hayvanları için gönüllü olarak hiçbir ücret almadan çalışmış olacak. Hem de mesleğini burada pratik olarak daha da arttıracak. Kendisi şu an tamamen hiçbir ücret almadan, Türkiye'de Sinop'u buluyor ve Sinop'ta sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Bu tamamen hayvanseverlikle ilgili bir durum" diye konuştu.'Finlandiyalı Heidi', Sinop'ta kaldığı evde 7 tane yavru köpek besliyor. - SİNOP