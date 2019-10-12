Haberler » genel » Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi

Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi

Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizlediANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kundu turizm bölgesinde kamp kuran Finlandiyalı voleybolcuları EKDAĞ Lara Tesisleri'nde ağırladı.

12.10.2019 12:35
Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi
ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kundu turizm bölgesinde kamp kuran Finlandiyalı voleybolcuları EKDAĞ Lara Tesisleri'nde ağırladı. Mavi Bayraklı Lara Plajı'nda çevre temizliği yapan sporcular "temiz çevre, temiz dünya" mesajı verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, çevre kirliliğini önlemeye yönelik uygulamalı etkinliklerinin bu seferki destekçisi Finlandiyalı sporcular oldu. Kundu turizm bölgesinde kamp yapan Finlandiyalı plaj voleybolcuları Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Tesisleri'nde ağırlandı. Tesislerde oluşturulan alanda plaj voleybolu oynayan sporculara yemek ikramında da bulunuldu. Tesisin Mavi Bayrak etkinliğine de destek veren sporcular sahilde çevre temizliği yaparak kendi dillerinde doğa ve çevre içerikli şarkılar söyledi.
Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
14:40 MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi...
14:29 Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı
14:21 Prof. Dr. Şükrü Karatepe: "Cumhurbaşkanı bütün politikalarını kendisi oluşturmak durumunda"
14:12 Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor
14:11 Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
14:05 Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor
14:03 Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor
12.10.2019 14:41:36