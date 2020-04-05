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Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

05.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:48
Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya Serie A, Fiorentina, İtalya, Futbol, Spor
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Haberler ›› Spor ››Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi - Spor
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