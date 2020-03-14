Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı
İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina; futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
14.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:58
İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina ; futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İtalya temsilcisinde daha önce Dusan Vlahovic'in de korona virüse yakalandığı duyurulmuştu.
Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbolda da vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımda korona virüse yakalanan isimleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan temsilcisi futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 kişinin de evlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.
Fiorentina daha öncede futbolculardan Dusan Vlahovic'in korona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim. Ona da bir gol atacağım" dedi. - İSTANBUL
Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbolda da vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımda korona virüse yakalanan isimleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan temsilcisi futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 kişinin de evlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.
Fiorentina daha öncede futbolculardan Dusan Vlahovic'in korona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim. Ona da bir gol atacağım" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : İtalya Serie A, Fiorentina, İtalya, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Spor
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Spor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Spor
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Spor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu