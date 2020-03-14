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Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

14.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:12
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina 'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli savunmacı Pezzella, İtalyan forvet Cutrone ve takımın fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altında tutulduğu ifade edildi.
Fiorentina'da, Sırp oyuncu Dusan Vlahovic'in ardından virüse yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Sampdorialı Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby ve Juventuslu stoper Daniele Rugani'de de koronavirüse rastlanmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : İtalya Serie A, Fiorentina, Futbol, İtalya, Spor

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