Fiorentina'dan Eljif Elmas İçin 15 Milyon Euro Teklif

20 yaşındaki Makedon futbolcu için, Fiorentina'nın "15 milyon euroya alalım" teklifinde bulunduğu, ancak sarı-lacivertlilerin teklife "Henüz çok genç ve potansiyelli bir oyuncu. Kendisini 20 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdiği öğrenildi.

MALİ DURUM YÜZÜNDEN SATILABİLİR

İki taraf arasında kurulan ilk temaslarda konuşulan rakamın 15 milyon Euro olduğu öğrenilirken İtalyan ekibinin bu teklifi resmiyete dökmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Eljif'ten daha fazla bonservis beklese de mali açıdan sıkıntılı bir dönemde olunması transfere onay verilmesi ihtimalini arttırıyor.

MİLLİ TAKIMDA 2 GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin Euro bonservisle transfer edilmişti. 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 24'ü ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Eljif son olarak Makedonya Milli Takımı'nı Letonya'yı 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.

İKİ İMZA BİRDEN

Fenerbahçe altyapıdan çıkardığı U21 takımında forma giyen 2000 doğumlu golcü Yusuf Mert Tunç ve U17'de görev yapan 2002 doğumlu orta saha Batın Özdemir'le profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde Sportif Direktör Comolli yer aldı.