27 Mart 2019, 13:18
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Fiorentina'dan Eljif Elmas İçin 15 Milyon Euro Teklif

İtalyan temsilcisi Fiorentina, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için 15 milyon euro teklif etti. Sarı lacivertli ekibin ise "20 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmüyoruz" dediği belirtildi. Fenerbahçe, 180 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek aldığı Elmas'ı 15 milyon euroya satarsa bile oyuncuyu tam 83 katına satmış olacak.

20 yaşındaki Makedon futbolcu için, Fiorentina'nın "15 milyon euroya alalım" teklifinde bulunduğu, ancak sarı-lacivertlilerin teklife "Henüz çok genç ve potansiyelli bir oyuncu. Kendisini 20 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdiği öğrenildi.

MALİ DURUM YÜZÜNDEN SATILABİLİR

İki taraf arasında kurulan ilk temaslarda konuşulan rakamın 15 milyon Euro olduğu öğrenilirken İtalyan ekibinin bu teklifi resmiyete dökmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Eljif'ten daha fazla bonservis beklese de mali açıdan sıkıntılı bir dönemde olunması transfere onay verilmesi ihtimalini arttırıyor.

MİLLİ TAKIMDA 2 GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin Euro bonservisle transfer edilmişti. 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 24'ü ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Eljif son olarak Makedonya Milli Takımı'nı Letonya'yı 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.

İKİ İMZA BİRDEN

Fenerbahçe altyapıdan çıkardığı U21 takımında forma giyen 2000 doğumlu golcü Yusuf Mert Tunç ve U17'de görev yapan 2002 doğumlu orta saha Batın Özdemir'le profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde Sportif Direktör Comolli yer aldı.

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Eljif Elmas, Fiorentina, Spor



YORUMLAR (9)
AHA DA ALİ KOÇ: BENCE O FİYAT 50 MİLYON EURODUR. 15 OLDA YERİNDE DURMAZ.
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KRALEX: SATIN GITSINN
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HEMŞİNLİ: ZİYAAAAA
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FİFTİFİFTİ: 5 BİLE VERSELER SAT GİTSİN. BİR SONRAKİ SATIŞTAN %50 İSTEYİN AMA
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BOQUUUUU: Yersen (!)
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