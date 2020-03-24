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Fiorentina'dan Fatih Terim'e destek mesajı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı yayımladı.

24.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:05
Fiorentina'dan Fatih Terim'e destek mesajı
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina , korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı yayımladı.
Fiorentina, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'i unutmadı. Bir dönem Terim'in de çalıştırmış olduğu İtalyan temsilcisinin sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın 1 numaralı Fiorentina formasıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı ve üstüne 'Haydi İmparator' notu düşüldü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İtalya Serie A, Fatih Terim, Fiorentina, Güncel

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