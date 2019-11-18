Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu

Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan bir er, firar ederek etrafa rastgele ateş açtı. Daha sonra polisten kaçan firari asker, kendini silahla vurdu.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde bulunan İsmet İnönü Bulvarında meydana geldi. Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde er olarak görev yapan M.K., görev yerinden firar ederek İsmet İnönü Bulvarına çıktı. M.K., daha sonra yanındaki uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtı.

İSTANBUL'A GİDECEKTİ

Uzun namlulu silahın mermisi bittikten sonra bir inşaat alanına silahı atan M.K., iddiaya göre, İstanbul'a kaçmak üzere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi istikametine kaçtı. Bu arada, polis ekipleri de AŞTİ'yi çembere alarak şahsı aramaya devam etti.

KENDİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Öte yandan, AŞTİ'ye giremeyeceğini anlayan M.K., Balgat'ta bulunan 1421 sokağa yönelerek kaçmaya devam etti. 1421 sokağa giren M.K., sokak üzerinde bulunan bir parka girerek yanında bulunan diğer silahla kendini göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı M.K.'yı hastaneye kaldırırken polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı.