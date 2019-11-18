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Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu

Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bir asker, firar ederek etrafa rastgele ateş açtı. Firari asker, daha sonra üzerinde bulunan diğer silahla kendini göğsünden vurdu.

18.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:30

Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan bir er, firar ederek etrafa rastgele ateş açtı. Daha sonra polisten kaçan firari asker, kendini silahla vurdu.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde bulunan İsmet İnönü Bulvarında meydana geldi. Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde er olarak görev yapan M.K., görev yerinden firar ederek İsmet İnönü Bulvarına çıktı. M.K., daha sonra yanındaki uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtı.

İSTANBUL'A GİDECEKTİ

Uzun namlulu silahın mermisi bittikten sonra bir inşaat alanına silahı atan M.K., iddiaya göre, İstanbul'a kaçmak üzere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi istikametine kaçtı. Bu arada, polis ekipleri de AŞTİ'yi çembere alarak şahsı aramaya devam etti.

KENDİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Öte yandan, AŞTİ'ye giremeyeceğini anlayan M.K., Balgat'ta bulunan 1421 sokağa yönelerek kaçmaya devam etti. 1421 sokağa giren M.K., sokak üzerinde bulunan bir parka girerek yanında bulunan diğer silahla kendini göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı M.K.'yı hastaneye kaldırırken polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (11)
ABİ:ALLAH C. C EN DOĞRUSUNU BİLİR KİM BİLİR NE OLDU!
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0 0
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EMEKLİ ASKER:37 sene gorew yaptim emekli oldum bu daha ne ki akillinin ne işi var askerde bı tane akıllı olmaz kopuk doludur ....
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3 1
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KELOĞLAN:Önyargılı olmayalım aklı başında olan hedefi olur ve önçe rasgele sonra kendini vurmaz Bir laf var : Insanlar binlerçe hata yaparlar kimse pıt demez, Papaz bir hata yapar insanlar bin yıl unutmaz.
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ALACAKARANLIK:Bunun gibi vatan haini çok halen millet engeli olgu halde hasta olduğu halde askere gitmek istiyor bunun gibi vatan hainleride askerden firar ediyor
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2 16
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VATANDAŞ:Sen kafadan çürüsün galiba. Çocuk hain değil cinnet geçirmiş cinnet. Ne yaşamış kim bilir. Yaşın iki elin parmaklarını geçsin sonra gel yorum yaz
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5 0
MEMLEKET:Askere yapılan psikolojik baskıyı kimse görmez
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11 15
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AMASRALI:Salak askerliğin bitmez artık
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9 9
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HE LAA:AYNI SENİN GİBİ
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1 2
MEMLEKET:Askere yapılan psikolojik baskıyı kimse görmez
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7 11
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KUZEYİN UŞAĞI:bence normal insan yapmaz. . rahatsız. . yaktı kendini. . ALLAH akıl fikir ihsan eylesin. .
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