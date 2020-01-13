Haberler » Güncel » Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı - Haber

Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı

BİNGÖL Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden S.B., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2,5 saatte yakalandı.

13.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:58Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı

BİNGÖL Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden S.B., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2,5 saatte yakalandı.

Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ş.B.'nin 9 Ocak günü akşam saatlerinde firar ettiğinin anyaşılması üzerine infaz koruma memurları, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, yaptıkları 2,5 saatlik çalışmanın ardından S.B.'yi yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bingöl, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:30  Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular - Haber
21:28  Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadına dayak atan kişi yeniden gözaltına alındı - Haber
21:28  ISUBÜ Rektörü Diler, gazetecilerle buluştu - Haber
21:26  Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Haber
21:25  HDP önündeki eylemde 133'üncü gün (2) - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
13.01.2020 21:31:19