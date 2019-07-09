09.07.2019 23:24
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Firarda hüküm giydiği suçu işleyen dolandırıcı yakalandı

Firarda hüküm giydiği suçu işleyen dolandırıcı yakalandı

İzmir'de, dolandırıcılık suçlarından 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de, dolandırıcılık suçlarından 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, hacca gideceğini söylediği yaşlı insanları, "okutmak" bahanesiyle altınlarını alarak dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şikayette bulunan 3 vatandaşın ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin Nurettin Alınca olduğunu tespit etti.
Alınca'nın daha önce kullandığı belirlenen otomobili takibe alan ve Gaziemir'de durduran polis, araçtaki F.A. ve G.A'nın ifadeleri doğrultusunda şüphelinin Bornova'da bir evde kaldığını öğrendi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Alınca'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Bornova, Güncel

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