Kayseri
'de farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, ikametten hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, bir çok hırsızlık olayına karıştıkları, çalıntı malları satın aldıkları, evlerinde hırsızlık malzemeleri bulunduğu ve haklarında yakalama kararı olduğu bilgisi üzerine Hayati A. ile Hamza D'nin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametinde ve bir araçta yapılan aramada, bir miktar esrar, 15 fişek ve 110 parça çalıntı olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.
Hükümlülerin yakalanmasıyla faili meçhul 8 olay da aydınlatıldı.
Yapılan incelemelerde, Hamza D'nin 12 dosyadan aranmasının olduğu ve 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, Hayati A'nın ise bir dosyadan arandığı ve hakkında 10 ay hapis cezası verildiği belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA